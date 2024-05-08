Время в Ереване: 11:07,   8 Май 2024

В Кремле заявили, что встреча Путина и Пашиняна "нужная и ожидаемая"

В Кремле заявили, что встреча Путина и Пашиняна "нужная и ожидаемая"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал нужной и ожидаемой встречу премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина в Москве. 

В завершении рабочего дня запланирована отдельная двусторонняя встреча президента Путина с премьер-министром Армении Пашиняном. Встреча нужная и ожидаемая с двух сторон”, - как передает “Арменпресс”, сообщил Песков в беседе с журналистами. 

Ранее в Аппарате премьер-министра сообщили, что премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян выехал с рабочим визитом в Москву для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пойдет под его председательством. Также добавили, что запланирована и встреча премьер-министра РА и президента РФ.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

AIM banner Website Ad Banner.jpg (235 KB)

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am