Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал нужной и ожидаемой встречу премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина в Москве.

“В завершении рабочего дня запланирована отдельная двусторонняя встреча президента Путина с премьер-министром Армении Пашиняном. Встреча нужная и ожидаемая с двух сторон”, - как передает “Арменпресс”, сообщил Песков в беседе с журналистами.

Ранее в Аппарате премьер-министра сообщили, что премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян выехал с рабочим визитом в Москву для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пойдет под его председательством. Также добавили, что запланирована и встреча премьер-министра РА и президента РФ.