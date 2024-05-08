На границе России и Грузии из-за непогоды образовалась очередь из 600 грузовых автомобилей

По состоянию на 8 мая в очереди на пересечение российско-грузинской границы стоят более 600 грузовых автомобилей. Как передает “Арменпресс”, со ссылкой на агентство “Интерфаксу”, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Северной Осетии.

“На стоянке находится 260 единиц большегрузного транспорта, на дороге - 355 грузовиков, ожидающих проезда через КПП “Верхний Ларс” в сторону Грузии”, - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что очередей из легковых автомобилей на границе нет.

По данным Главного управления МЧС РФ по Северной Осетии, движение грузового транспорта по Военно-Грузинской дороге временно приостановлено с 22:50 мск 6 мая из-за неблагоприятных погодных условий на территории Грузии.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, соединяющим Россию с Грузией и Арменией.