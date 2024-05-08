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Министр иностранных дел Сербии оптимистичен в отношении перспектив сотрудничества с Арменией

Министр иностранных дел Сербии оптимистичен в отношении перспектив сотрудничества с Арменией

Недавно назначенный министр иностранных дел Республики Сербия Марко Джурич ответил на адресованное ему поздравление министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна. 

Как передает “Арменпресс”, сербский министр написал в своем микроблоге в X: 

“Я высоко ценю теплые поздравления моего коллеги Арарата Мирзояна. В этом году мы отмечаем 30-летие дипломатических отношений между Сербией и Арменией, и я с оптимизмом смотрю на перспективы нашего дальнейшего сотрудничества”, - отметил министр. 

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян поздравил Марко Джурича с назначением на пост министра иностранных дел Сербии, написав в своем микроблоге в X: 

«Поздравляю Марко Джурича с назначением на пост министра иностранных дел Сербии. Совместными усилиями мы сможем развивать сотрудничество с учетом наших приоритетов и существующих вызовов”.


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