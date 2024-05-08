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Украинские власти объявили об очередном масштабном нападении России

Украинские власти объявили об очередном масштабном нападении России

Власти Украины сообщили, что Россия нанесла очередной масштабный удар ракетами и беспилотниками по инфраструктуре энергетического сектора Украины.

Как передает “Арменпресс”, министр энергетики Украины заявил, что целью атак были объекты в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях. Удары  были нанесены и по Киевской области. 

Полиция Запорожья сообщила, что в результате авиаударов по городу были повреждены пожарная часть, несколько важных объектов гражданской инфраструктуры и городской транспорт. 

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В Херсоне повреждены вокзал и железные дороги.

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Власти Львова сообщили о повреждении электростанции. Русская служба BBC со ссылкой на местные власти сообщает, что в результате попадания двух крылатых ракет в двух районах Львовской области возник пожар. Один на газохранилище, другой на теплоэлектростанции. 

В Киевской области, по данным экстренных служб, в результате ракетного удара повреждены и разрушены 14 частных домов, 2 человека получили ранения. 

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По данным вооруженных сил Украины, в ночь на 8 мая российские вооруженные силы выпустили по Украине 55 ракет, 21 беспилотник-камикадзе, из которых удалось сбить 39 ракет и 20 БПЛА.


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