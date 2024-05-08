Власти Луганска сообщили об обстреле нефтяной базы и газопровода со стороны Украины

Глава непризнанной Луганской Народной Республики сообщил, что нефтяная база, расположенная в черте с городом Луганск, подверглась обстрелу со стороны Украины.

“Удар по мирному Луганску - обстреляли нефтебазу, расположенную в черте города. На месте работают сотрудники МЧС. Сейчас основная задача - потушить пожар, чтобы защитить мирных жителей и их дома от огня”, - написал глава ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в результате удара украинских вооруженных сил по городу вечером 7 мая, по предварительным данным, пострадали пять сотрудников нефтебазы.

Глава непризнанной Луганской Народной Республики также сообщил, что в результате обстрела были повреждены линии электропередач, частично обесточены дома на территории, прилегающей к нефтехранилищу.

“Горит газопровод высокого давления. В тушении пожара задействованы все луганские подразделения МЧС. Их главная задача сейчас - не допустить распространения огня. Все необходимые меры для ликвидации последствий обстрела на данный момент предприняты”, - написал Леонид Пасечник.

Он добавил, что атака на нефтяную базу в Луганске предположительно была осуществлена с использованием ракет ATACMS западного производства.