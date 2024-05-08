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Премьер-министр Армении выехал с рабочим визитом в Москву

Премьер-министр Армении выехал с рабочим визитом в Москву

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян выехал с рабочим визитом в Российскую Федерацию. 

Как передает “Арменпресс”, со ссылкой на сообщение Аппарата премьер-министра, в Москве под председательством Никола Пашиняна состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета. 

Намечена встреча премьер-министра РА с президентом РФ.


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