Премьер-министр Армении выехал с рабочим визитом в Москву

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян выехал с рабочим визитом в Российскую Федерацию.

Как передает “Арменпресс”, со ссылкой на сообщение Аппарата премьер-министра, в Москве под председательством Никола Пашиняна состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета.

Намечена встреча премьер-министра РА с президентом РФ.