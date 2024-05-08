Премьер-министр Армении выехал с рабочим визитом в Москву
Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян выехал с рабочим визитом в Российскую Федерацию.
Как передает “Арменпресс”, со ссылкой на сообщение Аппарата премьер-министра, в Москве под председательством Никола Пашиняна состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета.
Намечена встреча премьер-министра РА с президентом РФ.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 11:03 Власти Луганска сообщили об обстреле нефтяной базы и газопровода со стороны Украины
- 10:44 Премьер-министр Армении выехал с рабочим визитом в Москву
- 10:42 Арарат Мирзоян поздравил министра иностранных дел Сербии с назначением
- 10:28 В апреле Армению посетили 163 970 туристов
- 10:15 AstraZeneca отозвала с рынка свою вакцину против коронавируса после того, как суд признал редкие побочные эффекты
- 10:05 При содействии Fast Bank-а состоялся благотворительный концерт авторской песни и пантомимы
- 09:58 Шахматисты Армении Айк Мартиросян и Самвел Тер-Саакян одержали победы в 4-м туре турнира в Дубае
- 09:49 Известны имена победителей первого полуфинала песенного конкурса “Евровидение-2024”
- 09:00 Проведение нетворкинг мероприятий может стать визитной карточкой Армении
- 08:43 Европейские индексы - 07-05-24
- 08:42 Американские индексы - 07-05-24
- 08:39 Цены на драгоценные металлы - 07-05-24
- 08:38 Цены на нефть снизились - 07-05-24
- 06:55 Дортмундская “Боруссия” вышла в финал Лиги чемпионов
- 07.05-21:59 Министр экономики Армении посетит США
- 07.05-21:32 Байден заявил, что США будут поддерживать Израиль, несмотря на разногласия
- 07.05-20:56 СБ ООН проведет 9 мая закрытое заседание по Ближнему Востоку
- 07.05-20:44 Замглавы МИД Армении принял помощника генсека ООН, директора регионального бюро ПРООН стран Европы и СНГ
- 07.05-20:24 Россия не хочет, чтобы другие страны вмешивались в ее избирательные процессы: Песков
- 07.05-20:02 В Австрии заявили, что страна не планирует вступать в НАТО
- 07.05-19:05 Проект ФАО помогает семьям беженцев из НК получить в Армении доступ к сельскохозяйственным землям
- 07.05-18:45 На территории Республики Армения есть закрытые автодороги, дорога Степанцминда-Ларс закрыта для грузовых машин
- 07.05-18:27 На границе Киргизии и Таджикистана произошел инцидент со стрельбой
- 07.05-18:07 Премьер-министр Пашинян принял руководителей Международной федерации тяжелой атлетики
- 07.05-17:59 Подписан документ о реализации второй программы ПРООН “Новая Армения – современный парламент”
09:15, 02.05.2024
1240 просмотров Армения на всех платформах должна настаивать на повестке Гранады: о предстоящей в Алматы встрече Мирзоян-Байрамов
16:24, 04.05.2024
1204 просмотров Конгрессмену США предъявлено обвинение в получении взятки от Азербайджана
15:35, 04.05.2024
1149 просмотров Индия модернизировала поставляемые в Армению артиллерийские системы
14:35, 04.05.2024
1091 просмотров Эксклюзивное интервью секретаря Межведомственной комиссии по делам пленных, заложников и пропавших без вести
17:12, 01.05.2024
1075 просмотров Обсуждены текущие программы военного сотрудничества РА-НАТО и возможности его расширения