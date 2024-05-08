Арарат Мирзоян поздравил министра иностранных дел Сербии с назначением
10:42, 8 Май 2024
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян поздравил Марко Джурича с назначением на пост министра иностранных дел Сербии.
“Поздравляю Марко Джурича с назначением министром иностранных дел Сербии. Совместными усилиями мы сможем развивать сотрудничество с учетом наших приоритетов и существующих вызовов”, - написал Мирзоян в своем микроблоге в X.
Congratulations @markodjuric on your appointment as Foreign Minister of the Republic of #Serbia.— Ararat Mirzoyan (@AraratMirzoyan) May 8, 2024
With joint efforts we can enhance - cooperation taking into account our priorities & current challenges.
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