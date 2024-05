Арарат Мирзоян поздравил министра иностранных дел Сербии с назначением

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян поздравил Марко Джурича с назначением на пост министра иностранных дел Сербии.

“Поздравляю Марко Джурича с назначением министром иностранных дел Сербии. Совместными усилиями мы сможем развивать сотрудничество с учетом наших приоритетов и существующих вызовов”, - написал Мирзоян в своем микроблоге в X.

Congratulations @markodjuric on your appointment as Foreign Minister of the Republic of #Serbia.



With joint efforts we can enhance - cooperation taking into account our priorities & current challenges.