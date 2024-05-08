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Арарат Мирзоян поздравил министра иностранных дел Сербии с назначением

Арарат Мирзоян поздравил министра иностранных дел Сербии с назначением

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян поздравил Марко Джурича с назначением на пост министра иностранных дел Сербии. 

“Поздравляю Марко Джурича с назначением министром иностранных дел Сербии. Совместными усилиями мы сможем развивать сотрудничество с учетом наших приоритетов и существующих вызовов”, - написал Мирзоян в своем микроблоге в X.


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