Арарат Мирзоян поздравил министра иностранных дел Сербии с назначением

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян поздравил Марко Джурича с назначением на пост министра иностранных дел Сербии.

“Поздравляю Марко Джурича с назначением министром иностранных дел Сербии. Совместными усилиями мы сможем развивать сотрудничество с учетом наших приоритетов и существующих вызовов”, - написал Мирзоян в своем микроблоге в X.