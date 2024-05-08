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В апреле Армению посетили 163 970 туристов

В апреле Армению посетили 163 970 туристов

В апреле Армению посетили 163 970 туристов. Как передает “Арменпресс”, Комитет по туризму опубликовал число туристических визитов в Армению в апреле. 

В апреле 2023 года количество туристических посещений составило 179 639, в апреле 2022 года - 96 938. 

В апреле 2024 года наибольшее количество туристических визитов в Армению составили туристы из России (42%), из Грузии (14%) и Ирана (8%).


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