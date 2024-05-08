AstraZeneca отозвала с рынка свою вакцину против коронавируса после того, как суд признал редкие побочные эффекты

Британская фармацевтическая компания “AstraZeneca”, на фоне судебной тяжбы с жертвами редкого и опасного побочного эффекта, который вызывала вакцина, начала отзывать разрешения на продажу и использование по всему миру своей вакцины против COVID-19, которую она разработала совместно с Оксфордским университетом. Как передает “Арменпресс”, об этом сообщает газета The Dajly Telegraph.

Согласно решению компании от 5 марта, с 7 мая векторная вакцина Vaxzevria больше не может использоваться в Евросоюзе. В ближайшие месяцы препарат будет отозван и в Великобритании и в других странах. Кстати, США никогда не одобряли использование вакцины, разработанной AstraZeneca.

AstraZeneca объясняет этот шаг исключительно коммерческими причинами, заявляя, что препарат перестал пользоваться спросом и был вытеснен с рынка другими препаратами, способными защитить от новых штамов COVID-19.

“Мы невероятно гордимся той ролью, которую Vaxzevria сыграла в борьбе с глобальной пандемией. Согласно независимым оценкам, только за первый год ее применения было спасено 6,5 млн жизней, а по всему миру было отправлено свыше 3 млрд доз, - указывается в заявлении компании. - Поскольку с тех пор были разработаны вакцины от многочисленных вариантов COVID-19, существует избыток обновленных вакцин. Это привело к снижению спроса на Vaxzevria, которая больше не производится и не продается».

Коллективный иск против AstraZeneca находится на рассмотрении в британском суде с прошлого года и подан родственниками людей, которые умерли или приобрели серьезные заболевания после вакцинации этой вакциной. Согласно документам, представленным в суд, в феврале этого года компания признала, что применение вакцины может вызывать редкий побочный эффект: тромбоз с синдромом тромбоцитопении (СТТС). Его причины неизвестны.

Первым в суд обратился Джейми Скотт, у которого произошло кровоизлияние в мозг из-за тромба после вакцинации в апреле 2021 года, что нанесло необратимый ущерб, хотя врачам удалось спасти ему жизнь. От этого побочного эффекта погиб 81 человек, сотни человек приобрели серьезные заболевания. По мнению представителей юридических фирм, окончательное число истцов может достигать нескольких сотен человек, что грозит компании многомиллионными убытками.

Правительство предоставило компенсацию людям, пострадавшим от вакцины, но против AstraZeneca были поданы отдельные гражданские иски. Компания их оспаривает.