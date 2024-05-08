Время в Ереване: 11:07,   8 Май 2024

Шахматисты Армении Айк Мартиросян и Самвел Тер-Саакян одержали победы в 4-м туре турнира в Дубае

Шахматисты Армении Айк Мартиросян и Самвел Тер-Саакян одержали победы в 4-м туре турнира в Дубае

Шахматисты, представляющие Армению, продолжают выступления на Dubai Police Global Chess Challenge.                                   

Как сообщает “Арменпресс”, победу в 4-м туре турнира Masters одержали Айк Мартиросян и Самвел Тер-Саакян. 

Шант Саркисян и Айк Мартиросян имеют по 3 очка, Самвел Тер-Саакян - 2,5 очка. 

Международный шахматный турнир Dubai Police Global Chess Challenge проводится по швейцарской системе. Он стартовал 3 мая и завершится 13 мая.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

AIM banner Website Ad Banner.jpg (235 KB)

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am