Шахматисты Армении Айк Мартиросян и Самвел Тер-Саакян одержали победы в 4-м туре турнира в Дубае

Шахматисты, представляющие Армению, продолжают выступления на Dubai Police Global Chess Challenge.

Как сообщает “Арменпресс”, победу в 4-м туре турнира Masters одержали Айк Мартиросян и Самвел Тер-Саакян.

Шант Саркисян и Айк Мартиросян имеют по 3 очка, Самвел Тер-Саакян - 2,5 очка.

Международный шахматный турнир Dubai Police Global Chess Challenge проводится по швейцарской системе. Он стартовал 3 мая и завершится 13 мая.