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Известны имена победителей первого полуфинала песенного конкурса “Евровидение-2024”

Известны имена победителей первого полуфинала песенного конкурса “Евровидение-2024”

Первый полуфинал песенного конкурса “Евровидение-2024”, в котором участвовали представители 15 стран, преодолели певцы из Сербии, Португалии, Словении, Украины, Литвы, Финляндии, Кипра, Хорватии, Ирландии и Люксембурга. 

Как сообщает “Арменпресс”, первый полуфинал конкурса состоялся 7 мая в Мальме, Швеция. 

Группа “Ладанива”, представляющая Армению, выступит с песней “Жако” во втором полуфинале конкурса, который состоится 9 мая. Финал конкурса пройдет 11 мая.

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