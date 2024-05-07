СБ ООН проведет 9 мая закрытое заседание по Ближнему Востоку

Совет Безопасности (СБ) ООН проведет 9 мая закрытые консультации по запросу России, члены Совбеза на встрече заслушают доклад Органа ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия (ОНВУП) в Палестине. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"9 мая пройдут, уже по запросу России, закрытые консультации по необычному сюжету - совет заслушает доклад главы Органа ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия (ОНВУП). Это старейшая миротворческая миссия ООН и единственная непосредственно в зоне палестино-израильского конфликта", - написал он в своем телеграм-канале и отметил, что потенциал ОНВУП "сейчас весьма востребован".

Помимо этого, добавил Полянский, 7 мая по запросу Алжира СБ в формате закрытых консультаций обсудит тему массовых захоронений, обнаруженных в Хан-Юнисе. "Тема крайне важная. Даже генсекретарь ООН еще неделю назад призвал провести международное расследование. На этом настаиваем и мы", - указал российский дипломат.

ОНВУП стал первой в истории миротворческой миссией ООН. Он был создан для обеспечения соблюдения соглашений о прекращении огня в Палестине в соответствии с резолюцией 50 СБ ООН от 29 мая 1948 года. Военные наблюдатели от этого органа присутствуют на юге Ливана и Голанских высотах, в Бейруте, Дамаске и Иерусалиме.