Проект ФАО помогает семьям беженцев из НК получить в Армении доступ к сельскохозяйственным землям

В ответ на перемещение более 100 000 этнических армян из Нагорного Карабаха в конце сентября 2023 года Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) запустила проект, направленный на поддержку семей беженцев в Армении в доступе к сельскохозяйственным землям. Многие из этих перемещенных лиц, занимавшихся сельскохозяйственной деятельностью, переселились в сельские районы Армении, где сельское хозяйство является их основным средством существования.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФАО, в ноябре-декабре 2023 года в рамках внутреннего контекстного анализа под руководством ФАО были опрошены семьи беженцев, недавно поселившиеся в сельских районах Тавушской области, с целью выяснения их интереса к участию в сельскохозяйственной деятельности. Результаты этого анализа были использованы для выявления населенных пунктов в Тавуше, где потенциально больше всего семей беженцев, заинтересованных в получении доступа к сельскохозяйственным землям.

Этот проект, официально запущенный в январе 2024 года, направлен на облегчение доступа к земле для семей беженцев и одновременное увеличение местного сельскохозяйственного производства для внутреннего потребления. Посредством адресной поддержки ФАО стремится установить связи с местными производственно-сбытовыми цепочками и обеспечить социальную сплоченность внутри общин.

На начальном этапе проекта, который начался в феврале и марте 2024 года, ФАО тесно работала с семьями беженцев в трех населенных пунктах Тавушской и Лорийской областей. Шесть семей беженцев в Тавуше и восемь в Чинари подтвердили свою заинтересованность в доступе к сельскохозяйственным землям. Кроме того, предпринимаются попытки связаться с частными землевладельцами, которые не используют свою землю, и узнать, заинтересованы ли они в сдаче ее в аренду семьям беженцев. В настоящее время готовятся договоры аренды первых десяти земельных участков, которые, как ожидается, будут подписаны в апреле 2024 года. В населенном пункте Ачаджур проживают несколько семей беженцев, которые в настоящее время заинтересованы в доступе к земле. Одновременно с этим, по мере продвижения процесса выявления потенциальных совпадений между землевладельцами и домохозяйствами беженцев, ФАО также выявляет и составляет план дополнительных потребностей домохозяйств беженцев, связанных с началом сельскохозяйственного производства.

«Проект направлен на предоставление домохозяйствам беженцев устойчивого решения по восстановлению своей жизни и средств к существованию. Облегчая доступ к сельскохозяйственным землям и предоставляя необходимую поддержку, мы стремимся предоставить этим семьям возможность участвовать в сельскохозяйственном производстве и способствовать увеличению сельскохозяйственного производства в Армении» - сказал технический координатор проекта Ваан Амирханян.

Несмотря на такие проблемы, как нерешенные проблемы наследования среди землевладельцев и ограничения на владение землей для иностранных граждан, ФАО по-прежнему привержена содействию заключению договоров аренды и удовлетворению потребностей семей беженцев.

В дальнейшем ФАО продолжит свою работу по поддержке беженцев в Тавушской и Лорийской областях, при этом проектная деятельность уже идет полным ходом. ФАО будет тесно сотрудничать с партнерами по развитию для удовлетворения выявленных потребностей семей беженцев и содействия развитию сельского хозяйства в Армении.