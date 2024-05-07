Премьер-министр Пашинян принял руководителей Международной федерации тяжелой атлетики

Премьер-министр Никол Пашинян принял президента Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Мохаммеда Джалуда и генерального секретаря Антонио Урсо.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян приветствовал визит руководителей Международной федерации тяжелой атлетики в Армению и подчеркнул важность решения о проведении Чемпионата мира по тяжелой атлетике 2027 года в нашей стране. Премьер-министр поблагодарил за доверие нашей стране проведение турнира, подчеркнув, что правительство Республики Армения приложит все усилия для его организации на высоком уровне. Премьер-министр назвал значимым тот факт, что впервые в Армении будет проводиться чемпионат мира по олимпийскому виду спорта. Никол Пашинян добавил, что целью правительства Республики Армения является проведение крупных турниров по различным видам спорта в нашей стране, что в первую очередь способствует развитию и популяризации спорта.

Мохаммед Джалуд отметил, что решение о проведении турнира в Армении было принято с большой уверенностью в том, что он пройдет на высоком уровне. Он отметил успехи армянских спортсменов в тяжелой атлетике и добавил, что чемпионат 2027 года важен еще и потому, что является рейтинговым для Олимпийских игр, которые пройдут в Лос-Анджелесе.

В ходе встречи были затронуты вопросы организации турнира, а также шаги по развитию тяжелой атлетики в Армении, в том числе посредством строительства новых спортивных школ.