Подписан документ о реализации второй программы ПРООН “Новая Армения – современный парламент”

Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян и помощник генерального секретаря ООН, директор регионального бюро Программы развития ООН (ПРООН) стран Европы и СНГ Ивана Живкович 7 мая подписали Документ о реализации второй программы по повышению оперативности, эффективности, прозрачности и инклюзивности парламента Армении (“Новая Армения – современный парламент”). Целью программы - поддержка развития потенциала парламента посредством обучения, экспертизы и консультирования.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, на церемонии подписания со вступительным словом выступили председатель НС Ален Симонян, директор регионального бюро Программы развития ООН (ПРООН) стран Европы и СНГ Ивана Живкович и Чрезвычайный и Полномочный посол Швеции в Армении Патрик Свенссон.

“Национальное Собрание Армении с самого первого этапа перехода к парламентской демократии приняло и приветствовало программу ПРООН “Новая Армения - современный парламент”. Наши совместные усилия по тому, чтобы сделать работу Национального Собрания более прозрачной, эффективной и подотчетной, направлены на становление комплексной и эффективной системы хорошего управления в нашем государстве”, - отметил спикер НС.

Ивана Живкович высоко оценила сотрудничество с парламентом Армении, коснулась демократических реформ в Республике Армения.

“Несмотря на огромные препятствия, вызванные пандемией, конфликтами и изменением климата, Армения продемонстрировала стойкость и непоколебимую приверженность демократическим реформам. От заседаний парламента по наращиванию потенциала до внедрения цифровых решений — мы стремимся снабдить Национальное Собрание необходимыми инструментами и опытом для преодоления сложных проблем современного управления”, — подчеркнула Ивана Живкович.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в Армении Патрик Свенссон поблагодарил за сотрудничество на высоком уровне, подчеркнув важность запуска второй программы “Новая Армения – современный парламент”.

Ален Симонян и Ивана Живкович подписали документ о реализации второй программы Программы развития ООН (ПРООН) “Новая Армения – современный парламент”. Затем руководитель аппарата Национального Собрания Республики Армения Давид Аракелян и постоянный представитель ПРООН Натия Нацвлишвили подписали соглашение о софинансировании.