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Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 07-05-24

Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 07-05-24

ЕРЕВАН, 7 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 7 мая, курс доллара США сократился на 0.19 драмa и составил 387.73 драм. Курс евро сократился на 0.28 драмa и составил 417.55 драм. Курс российского рубля не изменился и снова составил 4.26 драм. Курс британского фунта сократился на 1.48 драмa и составил 486.33 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 14.02 драмa и составила 28602.17 драм. Цена серебра сократилась на 0.17 драмa и составила 330.34 драм.


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