Азиатские индексы - 07-05-24
ТОКИО, 7 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 7 мая на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.57% и составил 38835.10 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.65% и составил 2746.22 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.22% и составил 3147.74 пункта, а HANG SENG снизился на 0.53% и составил 18479.37 пункта.
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