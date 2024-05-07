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Свой первый визит нового президентского срока Путин совершит в Китай

Свой первый визит нового президентского срока Путин совершит в Китай

Дата визита президента России Владимира Путина, который только что вступил в должность, в Турцию пока не определена, но этот визит состоится после визита президента России в Китай. Как передает “Арменпресс”, об этом ТАСС сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. 

“Нет, не определись пока”, - ответил представитель Кремля на вопрос о сроках визита Путина в Турцию. “ “Но я даже уверен, что это будет уже после Китая, потому что в Китай будет первый зарубежный визит президента”. 

Даты визита официально будут объявлены в ближайшие дни. 

Ушаков отметил, что это будет первый международный визит российского лидера после вступления на должность. 

“Мы так китайцам обещали, и китайцы выступили с таким предложением. Это, можно сказать, ответный шаг на первый официальный визит (в Россию) председателя Си Цзиньпина, который был осуществлен в прошлом году тоже после соответствующих выборов”, - сказал Ушаков. 

Он добавил, что визит в Турцию стоит на повестке дня.


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