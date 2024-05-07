Ален Симонян и Ивана Живкович обсудили процесс нормализации армяно- азербайджанских отношений

Председатель Национального собрания Республики Армения Ален Симонян 7 мая принял помощника генерального секретаря ООН и регионального директора ПРООН по странам Европы и СНГ Ивану Живкович.

Встреча состоялась в преддверии запуска 2-й программы Парламентского развития ПРООН в Национальном собрании РА.

Как передает “Арменпресс”, принимая гостью, спикер НС подчеркнул: “Мы приняли политику реализации институциональных реформ в Армении, и на этом пути Национальное собрание Республики Армения приветствует деятельность проекта ПРООН “Новая Армения. Современный парламен”. Положительные результаты проекта заметны как в работе НС, так и во взаимоотношениях с гражданами и гражданским обществом”, - подчеркнул спикер НС.

“Для меня большая честь находиться здесь. Для нас характерно сотрудничество между Республикой Армения и Организацией Объединенных Наций в реализации различных институциональных реформ. Хочу подчеркнуть, что мы высоко оцениваем работу правительства Армении по решению гуманитарных проблем вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха”, - сказала Ивана Живкович.

Коснувшись программы “Новая Армения. Современный парламент”, директор Регионального бюро ПРООН по странам Европы и СНГ с удовлетворением признала успешную реализацию первой программы, поблагодарив главу парламента за безоговорочную поддержку реализации программы.

Собеседники обсудили ситуацию безопасности на Южном Кавказе, процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений, подчеркнув значение проекта “Перекресток мира” в установлении прочного мира в регионе, а также в стимулировании торгово-экономических отношений между странами региона.