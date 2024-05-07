Пашинян и Путин обсудят вопросы двусторонней и многосторонней повестки

Премьер-министр Никол Пашинян 8 мая выедет в Москву, чтобы председательствовать на заседании Высшего Евразийского экономического совета и встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом премьер-министр заявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос “Арменпресс”.

«Завтра я еду в Москву, чтобы председательствовать на заседании Высшего совета Евразийского экономического союза, также состоится двусторонняя встреча с президентом Российской Федерации. Повестка с Россией очень разнообразна. Вам известно, что за это время накопилось много вопросов, и некоторые из них уже были озвучены. Мы никогда не придерживались мнения, что вопросы озвучиваются лишь для озвучивания. Они озвучоваются с целью устранения негативных нюансов из контекста армяно-российских дружественных отношений. Конечно, мы обсудим всю двустороннюю и многостороннюю повестку наших отношений”, - сказал премьер-министр, обещав, что результаты встречи будут представлены позже.