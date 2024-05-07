В Москве проходит пятая инаугурация президента России Владимира Путина

В Москве проходит церемония инаугурации президента России Владимира Путина. Она началась в Большом Кремлевском дворце.

Как передает “Арменпресс”, со ссылкой на сообщение РБК, на церемонию приглашены депутаты Госдумы, сенаторы Совета Федерации, члены правительства и другие гости.

На церемонию приглашены также послы других стран. Польша, Литва, Бельгия, уже заявили, что их представители не приедут на инаугурацию. Ожидается участие в церемонии представителей Франции, Венгрии и Словакии.

Во время церемонии президент проходит в Андреевский зал и приносит присягу, положив руку на Конституцию России. После этого президенту вручают знак и штандарт президента. После инаугурации состоится артиллерийский салют и парад президентского полка.

Когда президент вступит в должность, российское правительство уйдет в отставку. Вчера, 6 мая, Владимир Путин встретился с членами правительства и поблагодарил их за совместную работу.

За последние 25 лет это пятая церемония инаугурации Владимира Путина. Он будет занимать пост президента еще 6 лет, до 7 мая 2030 года. Путин ранее избирался на пост президента России в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах.