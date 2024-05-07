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На встрече министров ИД Армении и Азербайджана будет обсужден и вопрос включения Алматинской декларации в мирный договор

На встрече министров ИД Армении и Азербайджана будет обсужден и вопрос включения Алматинской декларации в мирный договор

Вопрос включения Алматинской декларации в мирный договор также стоит в повестке предстоящей встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Алматы. 

Как передает “Арменпресс”, об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос, почему Баку не согласен включить Алматинскую декларацию в мирное соглашение. 

“Этот вопрос является одним из вопросов повестки дня, который должен быть обсужден в ходе встречи делегаций во главе с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, которая состоится в ближайшее время в Алматы”, - сказал Пашинян. 

Он подчеркнул, что Алматинская декларация, как основной принцип демаркации между Арменией и Азербайджаном, принимается Арменией и Азербайджаном. Это необратимая реальность, зафиксированная обеими странами на высоком уровне.


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