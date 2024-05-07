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Макрон и Си Цзиньпин выступили за мирное решение ядерной проблемы Ирана

Макрон и Си Цзиньпин выступили за мирное решение ядерной проблемы Ирана

Президент Китая Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон выступили за мирное урегулирование ядерной проблемы Ирана дипломатическими и политическими средствами. Как передает “Арменпресс”, об этом говорится в совместном заявлении лидеров двух стран. 

“Китай и Франция подтверждают, что будут прилагать усилия для продвижения политико-дипломатического урегулирования иранской ядерной проблемы”, - говорится в совместном заявлении по Ближнему Востоку. 

В документе подчеркивается, что Пекин и Париж рассматривают Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) как “важный результат многосторонней дипломатии”. 

“Китай и Франция обеспокоены риском эскалации и вновь заявляют о важности сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии”, - подчеркнуто в документе. 

Обе стороны выразили готовность содействия международным механизмам, обеспечивающим нераспространение ядерного оружия, и поддержанию мира и стабильности в регионе Ближнего Востока. 

СВПД был подписан постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией с Ираном в 2015 году с целью преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Предыдущий президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из этого соглашения в 2018 году. 

Действующий президент США Джо Байден неоднократно заявлял о готовности Вашингтона вернуться к ядерной сделке. С апреля 2021 года Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция ведут в Вене переговоры с иранской стороной о восстановлении СВПД в его первоначальном виде, но переговоры зашли в тупик.


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