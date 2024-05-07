Израильская армия захватила палестинскую часть контрольно-пропускного пункта Рафах

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что взяла под свой контроль палестинскую часть контрольно-пропускного пункта в городе Рафах сектора Газа.

Как передает “Арменпресс”, ЦАХАЛ сообщил, что на основе разведывательных данных было установлено, что КПП Рафах используется в террористических целях, и именно оттуда 5 мая был обстрелян КПП Керем-Шалом, в результате чего погибли 4 израильских военных.

Ранее Израиль дал распоряжение об эвакуации палестинцев к востоку от Рафаха.

ЦАХАЛ сообщает, что помимо взятия КПП Рафах под свой контроль, вооруженные силы уничтожили в городе и объекты палестинского радикального движения ХАМАС: военные объекты и подземную инфраструктуру, убив при этом 20 террористов.

Al Jazeera сообщает, что Израиль нанес авиаудары и по жилым домам, в результате которых погибли по меньшей мере 12 человек.

Глава ХАМАС Исмаил Хания заявил, что группировка приняла предложение о прекращении огня, предложенное Катаром и египетскими посредниками, но офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху ответил, что это предложение не соответствует требованиям Израиля. Израиль направит делегацию в Каир для переговоров. Но в то же время продолжит военные действия в Рафахе.

Война между Израилем и ХАМАСом началась после нападения боевиков ХАМАС 7 октября, в результате которого 1200 человек в Израиле были убиты и около 250 взяты в плен. По данным местных властей, в результате израильских военных действий в секторе Газа погибло более 34 700 человек, число раненых превысило 78 000.