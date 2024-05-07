Время в Ереване: 11:07,   7 Май 2024

В Лиге чемпионов УЕФА стартуют ответные матчи полуфинала

В Лиге чемпионов УЕФА стартуют ответные матчи полуфинала

В Лиге чемпионов УЕФА начинаются ответные матчи полуфиналов 7 мая чемпион Франции ПСЖ в Париже примет дортмундскую “Боруссию”.

В первом матче между этими командами с небольшим преимуществом победил немецкий клуб. Ответный матч начнется в 23:00 по ереванскому времени.

Матч “Реал” - “Бавария” состоится 8 мая.

Первый матч между этими командами завершился вничью со счетом 2:2. Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023-2024 пройдет 1 июня в Лондоне


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

AIM banner Website Ad Banner.jpg (235 KB)

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am