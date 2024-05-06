Азиатские индексы выросли - 06-05-24
ТОКИО, 6 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 6 мая на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии не изменился и опять составил 38236.07 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 2728.53 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.16% и составил 3140.72 пункта, а HANG SENG вырос на 0.55% и составил 18578.30 пункта.
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