В Израиле заявили, что отказ ХАМАС по сделке вынуждает начать операцию в Рафахе

Израиль будет вынужден начать операцию в городе Рафах на юге сектора Газа из-за отказа представителей радикального палестинского движения ХАМАС от предложений по сделке об освобождении удерживаемых в анклаве заложников. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил израильский министр обороны Йоав Галант на встрече с семьями похищенных.

"Действия, направленные на возвращение ваших близких, продолжаются все время, даже прямо сейчас. Мы намерены добиться выполнения целей войны, но отказ ХАМАС от любого плана, который бы позволил вернуть заложников, вынуждает нас начать операцию в Рафахе", - заявил Галант, слова которого приводит издание The Times of Israel.

"Даже после начала операции в Рафахе все усилия по возвращению заложников домой продолжатся", - добавил министр. При этом он не указал точных сроков начала боевых действий.

Ранее израильская армия сообщила, что начала подготовку к эвакуации населения Рафаха, призвав население восточных районов города покинуть этот район и переместиться в расширенную гуманитарную зону в Аль-Маваси в Хан-Юнисе. С этой целью над восточными районами Рафаха израильские военные разбрасывают листовки с призывами к эвакуации, рассылают смс-сообщения, оповещают местное население по телефонам и распространяют видеообращения, сообщили в армии.