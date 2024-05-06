Япония и Германия могут провести первые совместные наземные учения в 2025 году

Вооруженные силы Германии и наземные Силы самообороны Японии планируют в 2025 году провести первые совместные наземные учения. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом агентству Kyodo заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

По его словам, учения планируется провести на территории Японии - они станут первыми совместными наземными маневрами между Германией и Японией. Писториус рассказал, что недавно Японию посетили официальные представители ВС ФРГ для начала координации по предстоящим учениям, подчеркнув, что подобная инициатива поможет "поддержанию международного порядка, основанного на букве закона". Глава немецкого оборонного ведомства также выразил беспокойство в связи с действиями Китая в Южно-Китайском море.

Также ожидается, что в августе 2024 года немецкий фрегат зайдет в один из японских портов, а в июле - истребители ВВС Германии примут участие в совместных с воздушными Силами самообороны Японии учениях.