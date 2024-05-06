Нидерланды направят в декабре в Эстонию F-35 для патрулирования в Прибалтике

Нидерланды намерены направить в декабре в Эстонию истребители F-35 для патрулирования воздушного пространства в Прибалтике. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в X и.о. главы Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

"Королевские ВВС будут осуществлять патрулирование с декабря 2024 года по март 2025 года", - отметила она. "Нидерланды твердо привержены обеспечению безопасности восточного фланга НАТО как на суше, так и в воздухе", - добавила министр.

Как уточнили в Минобороны Нидерландов, решение по точному количеству направляемых истребителей будет принято позднее в соответствии с потребностями НАТО. Как минимум три самолета необходимы для наблюдения и обеспечения безопасности воздушного пространства. Однако для проведения операций по воздушному прикрытию может потребоваться больше истребителей.

В общей сложности, предполагают в министерстве, речь идет о максимум 10 истребителях F-35 и от 90 до 150 военнослужащих для их пилотирования и обслуживания.