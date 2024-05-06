В МИД Франции назвали недостоверной информацию об отправке войск в Украину
18:43, 6 Май 2024
МИД Франции назвал недостоверными сведения об отправке французских войск в Украину. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном в Х.
"Кампания по дезинформации относительно французской поддержки Украины не ослабевает, - отмечается в сообщении. - Нет, Франция не отправляла солдат в Украину".
Ранее СМИ распространили заявление бывшего помощника замминистра обороны США Стивена Брайена о том, что Франция якобы отправила 1,5 тыс. солдат на Украину.
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