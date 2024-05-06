Время в Ереване: 11:07,   6 Май 2024

В МИД Франции назвали недостоверной информацию об отправке войск в Украину

В МИД Франции назвали недостоверной информацию об отправке войск в Украину

МИД Франции назвал недостоверными сведения об отправке французских войск в Украину. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном в Х.

"Кампания по дезинформации относительно французской поддержки Украины не ослабевает, - отмечается в сообщении. - Нет, Франция не отправляла солдат в Украину".

Ранее СМИ распространили заявление бывшего помощника замминистра обороны США Стивена Брайена о том, что Франция якобы отправила 1,5 тыс. солдат на Украину. 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

AIM banner Website Ad Banner.jpg (235 KB)

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am