В МИД Франции назвали недостоверной информацию об отправке войск в Украину

МИД Франции назвал недостоверными сведения об отправке французских войск в Украину. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном в Х.

"Кампания по дезинформации относительно французской поддержки Украины не ослабевает, - отмечается в сообщении. - Нет, Франция не отправляла солдат в Украину".

Ранее СМИ распространили заявление бывшего помощника замминистра обороны США Стивена Брайена о том, что Франция якобы отправила 1,5 тыс. солдат на Украину.