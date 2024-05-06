Лидер КНР призвал ЕС вместе создавать условия для переговоров по Украине

Пекину и Евросоюзу нужно вместе создавать условия для переговоров по Украине, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Париже. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил китайский МИД.

"Касательно украинского кризиса, председатель Си отметил, что Китай, Франция и ЕС желают скорейшего прекращения огня и восстановления мира в Европе, а также поддерживают политическое разрешение кризиса", — говорится в публикации.

Китайский лидер призвал противодействовать эскалации боевых действий, обеспечить международную энергетическую и продовольственную безопасность, поддерживать стабильность производственных цепочек и поставок.