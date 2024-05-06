На армяно-азербайджанской границе установлено 40 пограничных столбов

На основании геодезических измерений, в рамках работ по уточнению координат на границе между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой по состоянию на 6 мая 2024 года установлено 40 пограничных столбов. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, работа экспертных групп двух государств продолжается.