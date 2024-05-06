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Китай поддержал полноправное членство Палестины в ООН

Китай поддержал полноправное членство Палестины в ООН

Китай поддерживает полноправное членство Палестины в ООН. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Париже.

"Китай поддерживает полноправное членство Палестины в Организации Объединенных Наций", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводятся в заявлении МИД КНР.

Чрезвычайная специальная сессия Генассамблеи ООН по теме принятия Палестины в состав Организации объединенных Наций ожидается 10 мая. Палестина имеет статус наблюдателя в ООН, тогда как Израиль является полноправным членом организации с 1948 года.


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