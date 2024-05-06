Нарэ и Давид стали самыми популярными именами в Армении в 2023 году

В 2023 году новорожденных в Армении чаще всего называли Нарэ и Давид. Как сообщает Арменпресс, Статистический комитет Армении представил последние данные о наиболее распространенных именах, которые дают новорожденным.

В прошлом году в Армении родилось 17 тысяч 370 девочек и 19 тысяч 220 мальчиков. Родители чаще всего давали девочкам имена Нарэ (758), Арпи (617), Мария (528), Люси (400), Манэ (372), Ева (370), Мари (369), Лусэ (361), Ангелина (327) и Анна (322).

Самые распространенные имена мальчиков Давид (1268), Нарек (913), Айк (610), Марк (575), Тигран (568), Микаэль (523), Арег (518), Монте (518), Роберт (492) и Лео (455).

В 2023 году в Армении увеличилось количество детей с фамилией Саргсян. С этой фамилией родились 497 девочек и 575 мальчиков. Хачатрян (488) и Арутюнян (487) входят в первую тройку среди девушек, Арутюнян (566) и Григорян (519) среди мальчиков.