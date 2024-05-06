Армения рассматривает возможность поставок возобновляемой энергии в страны- члены ЕС

Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян в ходе совместной пресс-конференции с венгерским коллегой коснулся инициативы “Перекресток мира”, отметив, что Армения понимает важность международных экономических программ и надеется стать частью этих программ.

“Конечно, экономическое сотрудничество также чрезвычайно важно в наших отношениях и в международных отношениях в целом, и я хочу еще раз проинформировать Вас и поговорить с общественностью о желании Армении понять важность международных экономических программ и быть частью этих международных экономических программ. Я хочу также поговорить об армянской инициативе «Перекресток мира»”, - как сообщает Арменпресс, сказал министр иностранных дел.

Коснувшись проекта “Перекресток мира”, Мирзоян отметил, что проектом планируется разблокировать все транспортные и не только транспортные узлы, связи, инфраструктуры на Южном Кавказе, что позволит облегчить перевозки пассажиров, товаров и услуг с Востока. на Запад, в том числе через территорию Республики Армения.

“В этом же контексте мы также рассматриваем вопрос поставок возобновляемой энергии Арменией в страны-члены Евросоюза. Есть конкретные инициативы, программы в этом контексте, которые еще обсуждаются или будут скоро реализованы. Армения, конечно, хочет быть частью всех этих инициатив”, - сказал Мирзоян.