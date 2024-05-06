Армения и Венгрия достигли соглашения об открытии в своих странах посольств обеих стран

Армения и Венгрия договорились об открытии в своих странах посольств обеих стран.

Как передает “Арменпресс”, об этом сообщил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном в Будапеште.

Он отметил, что с момента восстановления дипломатических отношений с Арменией в течение 1-1, 5 лет им удалось зафиксировать существенные прогрессивные шаги, направленные на процветание экономики стран. Армения и Венгрия подписали соглашение об экономическом сотрудничестве и программу сотрудничества между Министерствами ИД обеих стран, будет создана рабочая группа, задачей которой будет расширение и ускорение экономических связей.

“В прошлом году наше экономическое развитие и товарооборот достигли 70%. Венгерские фармацевтические компании стали активнее работать на армянском рынке, увеличив свою долю на рынке. Я рад, что мы пришли к выводу, что должны открыть наши посольства в обеих столицах. На данный момент у нас есть лишь консульства”, - сказал Сийярто.

Он подчеркнул, что благодаря хорошим и работающим экономическим связям между Арменией и Венгрией они убедились, что уже пора открыть в обеих странах и посольства.

С июля этого года будет запущен и прямой рейс Wizz Air между столицами двух стран.

Дипломатические отношения между Арменией и Венгрией, установленные 26 февраля 1992 года, были приостановлены 31 августа 2012 года. Причиной стала экстрадиция Венгрией азербайджанского преступника Рамиля Сафарова, убившего спящего армянского офицера. 1 декабря 2022 года в Лодзи в рамках министерской конференции ОБСЕ состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Венгрии Арарата Мирзояна и Петера Сийярто, в ходе которой была достигнута договоренность о восстановлении дипломатических отношений. В 2023 году состоялся визит Сийярто в Армению. 5-7 февраля с официальным визитом в Венгрии находился президент Армении Ваагн Хачатурян.