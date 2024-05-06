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Верхняя палата Парламента Беларуси одобрила приостановление действия ДОВСЕ

Верхняя палата Парламента Беларуси одобрила приостановление действия ДОВСЕ

Верхняя палата Парламента Беларуси одобрила законопроект о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Как передает “Арменпресс”, об этом сообщает корреспондент агентства “РИА Новости”. 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее согласился внести в Нижнюю палату Парламента законопроект правительства о приостановке действия ДОВСЕ. В апреле законопроект был принят Нижней палатой белорусского парламента, теперь для вступления в силу документ должен быть подписан главой государства. 

По данным издания, законопроект подготовлен в целях обеспечения национальных интересов Беларуси, как мера реагирования на решение стран-членов НАТО приостановить действие соглашения. ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, ратифицирован Минском и вступил в силу в 1992 году. Соглашение предусматривает ограничение общего количества пяти категорий обычных вооружений и техники (танки, боевые бронированные машины, артиллерия, ударные вертолеты и боевые самолеты), а также механизмы проверки выполнения обязательств (обмен информацией и проведение проверок). Приостановление действия ДОВСЕ будет означать приостановку предоставления информации по вооружению и технике, а также приостановку проверок по контролю за соблюдением количественных ограничений.


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