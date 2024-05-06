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Глава МАГАТЭ прибыл в Иран для участия в международной конференции ядерных наук и технологий

Глава МАГАТЭ прибыл в Иран для участия в международной конференции ядерных наук и технологий

Рафаэль Гросси, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), прибыл в Иран для участия в первой международной конференции ядерных наук и технологий. “Арменпресс” передает об этом, со ссылкой на сообщение агентства IRNA. 

Это 30-я национальная и первая международная конференция по атомной энергии. Она пройдут с 6 по 8 мая 2024 года в Иране, в Исфахане. 

В рамках конференции намечены переговоры Гросси с главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами. 

Инициаторами проведения международной конференции по ядерным наукам и технологиям являются Иранская ядерная ассоциация и Организация по атомной энергии Ирана. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии, согласно публикации IRNA, обещал сотрудничать с этой организацией.


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