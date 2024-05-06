Жозеп Боррель предложил производить оружие в Украине, чтобы сэкономить на транспортных расходах

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает целесообразным, чтобы оружие для Киева производилось на территории Украины при поддержке европейских компаний, что позволило бы сэкономить на транспортных расходах. Как передает “Арменпресс”, это Боррель заявил по прибытии на форум оборонной промышленности ЕС-Украина в Брюсселе.

“Если возможно, оружие должно проводиться в Украине при поддержке европейских фирм, это позволит сэкономить на расходах на транспортировку и производить оружие там, где оно нужно”, - предложил Боррель.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности подчеркнул, что в форуме принимают участие 140 компаний из 25 стран. И цель форима заключается в приведении возможностей украинской промышленности в соответствие с европейскими, рассмотрении возможности использования европейского финансирования для более быстрого и массового производства оружия.

«Это третья такая встреча, первая проводилась на Украине, вторая - в США, третья - в Европе. Задача - интегрировать украинскую промышленность в оборонную экосистему Евросоюза. Задача - усилить и развить возможности украинской оборонной промышленности, наша задача - производить быстрее и больше”, - сказал Боррель.

Он подчеркнул, что Украина производит хорошие беспилотники, и ЕС может извлечь из этого уроки, но в то же время у Европейского Союза есть возможности, которые можно внедрить в Украине.