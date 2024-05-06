В Российской Федерации вступило в силу соглашение об обмене между странами СНГ данными радиационного мониторинга

В Российской Федерации вступило в силу Соглашение о взаимодействии государств-членов СНГ при обмене данными радиационного мониторинга. Документ, подписанный в июне 2023 года в Сочи, был опубликован 6 мая на платформе правовых актов. “Арменпресс” передает об этом, со ссылкой на ТАСС.

Соглашение предусматривает организацию взаимодействия уполномоченных органов по обмену данными радиационного мониторинга, предоставление и получение информации о радиационной обстановке на территории государств СНГ, обмен данными на территории участников соглашения, в том числе в случае возникновения или угрозы трансграничного перемещения радиоактивных материалов с территории третьих стран.

Действие документа распространяется только на данные государственных систем мониторинга и не распространяется на информацию, полученную с промышленных платформ объектов использования атомной энергии. В рамках соглашения также не осуществляется обмен данными, составляющими государственную тайну.

Документ подписали представители Армении, России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана.