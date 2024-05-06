В Париже проходит встреча Эммануэля Макрона, Си Цзиньпина и Урсулы фон дер Ляйен

В Париже проходит встреча Эммануэля Макрона с председателем КНР Си Цзиньпином, находящимся с двухдневным государственным визитом во Франции и с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Как передает “Арменпресс”, об этом сообщает агентство “Associated Press”.

До начала встречи Макрон заявил, что стороны сосредоточат внимание на вопросах торговой сферы и обеспечении “честной конкуренции”, а также текущих конфликтах на Украине и на Ближнем Востоке.

По мнению Макрона, будущее Европы будет зависеть от способности развивать сбалансированные отношения с Китаем.

“Международная ситуация, безусловно, обязывает нас, как никогда прежде, развивать европейско-китайский диалог”, - заявил Макрон.

Президент Франции призвал “встретить и преодолеть структурные трудности”, особенно в экономике, где, по его словам, “логика разделения может оказаться пагубной”.

Центральное телевидение Китая передало, что Си Цзиньпин согласился с тем, что Китай и ЕС должны углублять стратегическое сотрудничество и укреплять взаимное доверие.

“Китай и ЕС должны твердо придерживаться позиций партнерства, крепко придерживаться диалога и сотрудничества, углублять стратегическое взаимодействие, продвигать стратегическое взаимное доверие”, - сказал Си Цзиньпин.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин 5 мая прибыл в Париж вместе с супругой Пэн Лиюань. Это первый визит китайского лидера во Францию ​​за последние пять лет.

Европейский тур Си Цзиньпина продлится до 10 мая. Помимо Франции он также посетит Сербию и Венгрию.