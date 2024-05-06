Время в Ереване: 11:07,   6 Май 2024

В Париже проходит встреча Эммануэля Макрона, Си Цзиньпина и Урсулы фон дер Ляйен

В Париже проходит встреча Эммануэля Макрона, Си Цзиньпина и Урсулы фон дер Ляйен

В Париже проходит встреча Эммануэля Макрона с председателем КНР Си Цзиньпином, находящимся с двухдневным государственным визитом во Франции и с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Как передает “Арменпресс”, об этом сообщает агентство “Associated Press”. 

До начала встречи Макрон заявил, что стороны сосредоточат внимание на вопросах торговой сферы и обеспечении “честной конкуренции”, а также текущих конфликтах на Украине и на Ближнем Востоке. 

По мнению Макрона, будущее Европы будет зависеть от способности развивать сбалансированные отношения с Китаем. 

“Международная ситуация, безусловно, обязывает нас, как никогда прежде, развивать европейско-китайский диалог”, - заявил Макрон. 

Президент Франции призвал “встретить и преодолеть структурные трудности”, особенно в экономике, где, по его словам, “логика разделения может оказаться пагубной”. 

Центральное телевидение Китая передало, что Си Цзиньпин согласился с тем, что Китай и ЕС должны углублять стратегическое сотрудничество и укреплять взаимное доверие. 

Китай и ЕС должны твердо придерживаться позиций партнерства, крепко придерживаться диалога и сотрудничества, углублять стратегическое взаимодействие, продвигать стратегическое взаимное доверие”, - сказал Си Цзиньпин. 

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин 5 мая прибыл в Париж вместе с супругой Пэн Лиюань. Это первый визит китайского лидера во Францию ​​за последние пять лет. 

Европейский тур Си Цзиньпина продлится до 10 мая. Помимо Франции он также посетит Сербию и Венгрию.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

AIM banner Website Ad Banner.jpg (235 KB)

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am