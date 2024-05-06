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ЕС в 2024 году откроет в Киеве офис военных инноваций, а производство снарядов доведет до 2 миллионов

ЕС в 2024 году откроет в Киеве офис военных инноваций, а производство снарядов доведет до 2 миллионов

Евросоюз в 2024 году откроет в Киеве свой военно-инновационный офис для развития сотрудничества в сфере военной промышленности. Как передает “Арменпресс”, об этом сообщил еврокомиссар по  внутреннему рынку Тьерри Бретон, выступая на открытии форума оборонной промышленности ЕС-Украина. 

“Мы откроем европейский офис военных инноваций в Киеве, чтобы создать мост между европейскими инновационными стартапами и украинскими предприятиями по производству оружия и украинской армией, чтобы европейские предприятия могли помогать украинской армии на поле боя”, - ТАСС приводы слова Бретона. 

Еврокомиссар также сообщил, что ЕС в 2025 году намерен увеличить производство снарядов до 2 миллионов и продолжить его наращивание. 

“Я работаю над тем, чтобы европейская экономика перешла в военный режим, чтобы мы могли производить больше и снабжать Украину оружием сегодня и в будущем”, - сказал Бретон. 

За последние 10 месяцев, по словам еврокомиссара, ЕС инвестировал в промышленные проекты  500 миллионов, достигнув производства 1 миллиона снарядов в год.


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