ЕС в 2024 году откроет в Киеве офис военных инноваций, а производство снарядов доведет до 2 миллионов

Евросоюз в 2024 году откроет в Киеве свой военно-инновационный офис для развития сотрудничества в сфере военной промышленности. Как передает “Арменпресс”, об этом сообщил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, выступая на открытии форума оборонной промышленности ЕС-Украина.

“Мы откроем европейский офис военных инноваций в Киеве, чтобы создать мост между европейскими инновационными стартапами и украинскими предприятиями по производству оружия и украинской армией, чтобы европейские предприятия могли помогать украинской армии на поле боя”, - ТАСС приводы слова Бретона.

Еврокомиссар также сообщил, что ЕС в 2025 году намерен увеличить производство снарядов до 2 миллионов и продолжить его наращивание.

“Я работаю над тем, чтобы европейская экономика перешла в военный режим, чтобы мы могли производить больше и снабжать Украину оружием сегодня и в будущем”, - сказал Бретон.

За последние 10 месяцев, по словам еврокомиссара, ЕС инвестировал в промышленные проекты €500 миллионов, достигнув производства 1 миллиона снарядов в год.