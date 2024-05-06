На потребительском рынке Армении в апреле был зафиксирован рост цен на 0,6%

В апреле текущего года цены на потребительском рынке Армении на 0,7 % были ниже показателя того же месяца 2023 года. Как передает “Арменпресс”, эту ​​информацию предоставил Статистический комитет РА.

Однако по сравнению с мартом текущего года в апреле была зафиксирована инфляция на уровне 0,6%. При этом потребительские цены в наблюдаемых населенных пунктах за указанный период выросли на 0,3-1,4 %. Самая высокая инфляция зарегистрирована в городе Раздан. В Ереване она составила 0,4%.

В апреле 2024 года цены на потребительские товары на 2,4 % были ниже показателя того же месяца прошлого года. По сравнению с мартом текущего года цены в апреле выросли на 0,8 %. В январе-апреле 2024 года они были на 3 % ниже, чем за тот же период прошлого года.

В апреле этого года цены на продукты питания, напитки и сигареты снизились на 3,3 % по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Однако в прошлом месяце цены были на 1,3 % выше, чем в марте. В январе-апреле текущего года они были на 4,5 % ниже показателя того же периода 2023 года.

Цены на непродовольственные товары в апреле текущего года снизились на 0,5 % по сравнению с тем же месяцем 2023 года и на 0,3 % по сравнению с мартом текущего года. Между тем, в январе-апреле они превысили показатель того же периода прошлого года на 0,2 %.

Цены на услуги в апреле выросли на 2,8 % по сравнению с тем же месяцем прошлого года, на 0,2 % по сравнению с мартом этого года, в январе-апреле на 2,9 %.

В апреле 2024 года тарифы на услуги населению в 9 населенных пунктах республики выросли по сравнению с мартом на 0,1-1,5 %, в одном снизились на 0,1 %, в другом остались неизменными. За отчетный период цены на услуги в Ереване выросли на 0,1 %.