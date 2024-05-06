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“Хезболла” сообщила об ударах по штабу израильской армии на Голанских высотах

“Хезболла” сообщила об ударах по штабу израильской армии на Голанских высотах

Ливанское движение “Хезболла” сообщило, что атаковало десятками ракет “Катюша” штаб 210-й  дивизии израильской военной базы Нафах, расположенной в северной части Голанских высот.                             

Атака десятками ракет “Катюша” по штабу 210-й дивизии врага на Голанских высотах была предпринята в ответ на ночную бомбардировку израильской армией долины Бекаа между городами Наби-Шит и Аль-Сафари, в результате чего несколько человек получили легкие ранения”, - “РИА Новости” приводит выдержку из сообщения движения. 

Кроме этого, среди ряда операций, проведенных 5 мая “Хезболла” против израильской армии, движение сообщило о нанесении “ударов по артиллерийским позициям израильской армии, ее солдатам и транспортным средствам в Зауре, а также по объекту Аль-Самака, по поселению Кфар-Юваль, по поселению Кфаргалади и по поселку Маргалиот”. 

В западном секторе удары были нанесены по разведтехнике на объекте в Рамии, а также по зданиям в поселках Авивим и Штола.


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