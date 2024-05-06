“Хезболла” сообщила об ударах по штабу израильской армии на Голанских высотах

Ливанское движение “Хезболла” сообщило, что атаковало десятками ракет “Катюша” штаб 210-й дивизии израильской военной базы Нафах, расположенной в северной части Голанских высот.

“Атака десятками ракет “Катюша” по штабу 210-й дивизии врага на Голанских высотах была предпринята в ответ на ночную бомбардировку израильской армией долины Бекаа между городами Наби-Шит и Аль-Сафари, в результате чего несколько человек получили легкие ранения”, - “РИА Новости” приводит выдержку из сообщения движения.

Кроме этого, среди ряда операций, проведенных 5 мая “Хезболла” против израильской армии, движение сообщило о нанесении “ударов по артиллерийским позициям израильской армии, ее солдатам и транспортным средствам в Зауре, а также по объекту Аль-Самака, по поселению Кфар-Юваль, по поселению Кфаргалади и по поселку Маргалиот”.

В западном секторе удары были нанесены по разведтехнике на объекте в Рамии, а также по зданиям в поселках Авивим и Штола.