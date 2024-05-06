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Армения и Венгрия подписали соглашение об экономическом сотрудничестве и программу сотрудничества МИД РА с МИД Венгрии

Армения и Венгрия подписали соглашение об экономическом сотрудничестве и программу сотрудничества МИД РА с МИД Венгрии

Арарат Мирзоян и Петер Сийярто в Будапеште подписали ряд документов. 

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает МИД РА, дополнив, что подписаны Соглашение об экономическом сотрудничестве между Правительством Республики Армения и Правительством Венгрии и Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Армения и Министерством внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии на 2024-2025 годы.


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