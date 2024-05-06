Время в Ереване: 11:07,   6 Май 2024

На территории Армении ожидаются осадки

На территории Армении ожидаются осадки

В Ереване днем 6 мая, временами 7-8 мая, днем 10 и 11 мая ожидаются дожди с грозами, вечером 6 мая, ночью 7 мая - обильные дожди с грозами и усилением ветра до скорости 17-20 м/с. В ночь с 9 на 10 мая осадков не будет. 

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга, отмечая, что 9-10 мая температура воздуха повысится на 2-3 градуса. 

Днем 6-го мая в областях, временами 7-8 мая, днем 10-го и 11-го числа в большинстве районов, днем 9-го мая в некоторых районах ожидаются дожди с грозами, 6-7 мая в некоторых районах ожидаются обильные дожди, возможен и град. 

Ветер западный, со скоростью 3-6 м/с, во время грозы ожидается усиление ветра до скорости 18-23 м/с.


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