Время в Ереване: 11:07,   6 Май 2024

Премьер-министр Армении даст пресс-конференцию

Премьер-министр Армении даст пресс-конференцию

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян 7 мая даст пресс-конференцию. 

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в правительстве, дополнив, что пресс-конференция начнется в 12:00.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

AIM banner Website Ad Banner.jpg (235 KB)

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am