Встреча министров иностранных дел Армении и Венгрии в Будапеште продолжилась в расширенном формате

Встреча министров иностранных дел Армении и Венгрии Арарата Мирзояна и Петера Сийярто в Будапеште продолжилась в расширенном формате.

Как сообщили «Арменпресс» в МИД Армении, в повестке встречи вопросы двустороннего сотрудничества, отношений с ЕС, а также региональные вопросы.

Встрече в расширенном составе предшествовала приватная беседа министров иностранных дел двух стран.