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Никол Пашинян не примет участия в церемонии инаугурации Владимира Путина

Никол Пашинян не примет участия в церемонии инаугурации Владимира Путина

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участия в церемонии инаугурации президента России Владимира Путина.

Как передает «Арменпресс», в беседе с журналистами в Национальном собрании, отвечая на вопрос журналиста, поедет ли Никол Пашинян в Москву для участия в церемонии инаугурации Владимира Путина, спикер Парламента Ален Симонян ответил: «Нет».

Президентские выборы в России состоялись 17 марта, на них большинством голосов победил Владимир Путин.


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