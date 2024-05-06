В Белгородской области в результате атаки беспилотников погибли 6 человек, 33 получили ранения
11:32, 6 Май 2024
Российские власти сообщили, что украинские беспилотники атаковали автомобили в Борисовском районе Белгородской области. Есть погибшие и раненые.
Как передает «Арменпресс», со ссылкой на агентство «Интерфакс», об этом сообщил глава администрации региона Владимир Переверзев в ходе оперативного совещания в правительстве региона.
«Сегодня подверглись атаке дронов два автомобиля, перевозящие сотрудников на свинокомплексы ГК «Агро-Белогорье». Пострадали 33 человека, шесть погибших».
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